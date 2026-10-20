Programas sociales

Seguro del Desempleo CDMX 2026: Uno a Uno, Documentos para Aplicar al Apoyo de $3,500 en Octubre

El registro a este apoyo social sólo estará disponible por 24 horas, si deseas aplicar es importante que cuentes con una cuenta Llave CDMX para iniciar la solicitud.

Hombres haciendo fila.Convocatoria Apoyo al Desempleo CDMX 2026La CDMX abrirá convocatoria para el Apoyo al Desempleo que entrega 3,566 pesos hasta por tres ocasiones. Foto: Cuartoscuro.
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Requisitos Seguro del Desempleo CDMX: Uno a Uno, Documentos para Aplicar al Apoyo de $3,500 en Octubre 2026 | N+