Seguro del Desempleo CDMX 2026: Uno a Uno, Documentos para Aplicar al Apoyo de $3,500 en Octubre

Hombres y Mujeres de 18 a 64 años que no cuentan con un trabajo formal pueden aplicar al Seguro de Desempleo CDMX que entrega 3,566.22 pesos. Y en N+ te decimos qué documentos necesitas para aplicar al apoyo en octubre de 2026.

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) informó que el registro al Apoyo Bienestar sólo estará disponible durante 24 horas, por lo que es muy importante que estés atento a la página de inscripción.

De hecho, en notas previas te adelantamos a qué hora cierra el registro este 20 de octubre de 2026, y quiénes pueden solicitar el seguro en la Convocatoria de Octubre 2026.

Requisitos Seguro al Desempleo Bienestar 2026

De acuerdo con la Reglas de Operación del Programa, las personas desempleadas que pueden acceder al programa deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser residente de Ciudad de México.

Tener entre 18 y 64 años con 9 meses cumplidos a la fecha de la solicitud.

Haber trabajado en un empleo formal durante seis meses (contados a partir del 1 de enero a 2 años previos al ejercicio fiscal vigente).

No ser beneficiario de otro programa del Gobierno de Ciudad de México de manera simultánea.

No recibir ingresos por jubilación, pensión o subsidio igual o mayor al que otorga este programa (3,566.82 pesos).

Uno a uno, documentos para aplicar al Seguro al Desempleo Bienestar 2026

Identificación Oficial vigente con fotografía (credencial INE con domicilio en CDMX, escaneada por ambos lados). Constancia del CURP. Carta compromiso para cumplir con los requisitos de permanencia contenidos en las Reglas de Operación del Programa. Carta Bajo Protesta de Decir Verdad, donde Manifiesta NO ser de manera simultánea beneficiario de algún otro programa del Gobierno de Ciudad de México. Documentación para demostrar la pérdida de empleo

IMSS:

Constancia de Semanas Cotizadas completa que acredite al menos 6 meses de haber laborado en CDMX, a partir del 1 de enero de 2 años previos al ejercicio fiscal vigente. (La impresión debe tener máximo 15 días naturales previos a la presentación de la solicitud).

ISSSTE:

Expediente Electrónico Único completo que acredite al menos 6 meses de haber laborado en CDMX, a partir del 1 de enero de 2 años previos al ejercicio fiscal vigente. (La impresión debe tener máximo 15 días naturales previos a la presentación de la solicitud).

Personas sin IMSS o ISSSTE:

Documento que acredite haber laborado, cuyos datos serán corroborados para acreditar la relación laboral.

Constancia de última actuación, así como escrito inicial de demanda laboral promovida ante la autoridad jurisdiccional competente.

Convenio, acuerdo, acta y/o documento celebrado por el patrón o ante la autoridad laboral competente.

Constancia laboral, en la que se acredite haber trabajado por 6 meses continuos (a partir del 1 de enero de dos años previos al ejercicio fiscal vigente).

Carta Laboral acompañada de comprobante de pago, constancia de Vigencia de Derechos o algún otro documento oficial.

Adicionalmente, los solicitantes deben de contar con una cuenta Llave CDMX con la que deben iniciar sesión en la página web del Seguro de Desempleo CDMX. Ahí deben adjuntar sus archivos en formato JPG, PDF o PNG.