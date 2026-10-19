Salud

¿Manzana Entera o en Jugo? Esto Dice la Ciencia Sobre Cómo Es Mejor Consumirla

Aunque ambas opciones provienen de la misma fruta, su preparación modifica el aporte de fibra y la sensación de saciedad

ManzanasUna mujer elige manzanas amarillas. Foto: Cuartoscuro

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