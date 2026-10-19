Van contra Robo Hormiga de Medicamentos en el IMSS con Trazabilidad de Productos

Las autoridades buscan combatir el robo hormiga de medicamentos en instituciones públicas de salud mediante un sistema de trazabilidad que permita conocer el recorrido de los productos, desde su almacenamiento hasta su entrega a los pacientes.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se implementarán mecanismos tecnológicos para mejorar el seguimiento de los medicamentos.

"Este tema de la trazabilidad de los medicamentos lo vamos a resolver y no cuesta mucho dinero; es poner la ciencia y la tecnología al servicio del paciente".

La mandataria afirmó que el objetivo es aprovechar la ciencia y la tecnología para fortalecer el funcionamiento de los servicios de salud, sin recurrir a la contratación de una empresa externa para desarrollar la solución.

Sheinbaum explicó que la trazabilidad de los medicamentos es uno de los mecanismos que se impulsarán para tener mayor control sobre los insumos destinados a la atención médica.

Indicó que el desarrollo de estas herramientas estará a cargo de estudiantes recién egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con la participación de docentes de esa institución.

También señaló que el propósito es automatizar los almacenes y modernizar sus procesos para contar con sistemas de control más eficientes.

La presidenta sostuvo que, cuando existan pruebas de posibles delitos relacionados con la sustracción de medicamentos, las autoridades deberán investigar y aplicar las sanciones correspondientes.

Asimismo, pidió que las organizaciones sindicales no encubran conductas ilícitas bajo el argumento de defender a médicos o trabajadores involucrados.

FBPT