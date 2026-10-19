Salud

Van contra Robo Hormiga de Medicamentos en el IMSS con Trazabilidad de Productos

Desarrollarán herramientas tecnológicas para mejorar el control de fármacos

Farmacia del Hospital regional Número 2 del IMSS.Farmacia del Hospital regional Número 2 del IMSS. Foto: Cuartoscuro
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