Se Registra Incendio en Negocio en Colonia Santa Martha en Milpa Alta

Cerca del mediodía de este lunes 19 de octubre, se registró un incendio en un establecimiento de procesamiento de carnes ubicado en la colonia Santa Martha 1, en la alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, lo que provocó la movilización de los servicios de emergencia para atender la situación.

De acuerdo con los reportes, el siniestro ocurrió en el establecimiento ubicado sobre la calle Tamaulipas Norte, en las inmediaciones de Tabasco Poniente.

Desde el lugar se observó una enorme columna de humo negro, así como llamas de considerable altura que podían distinguirse a cientos de metros de distancia.

Según la información de N+, la grasa de la carne que se almacena en este inmueble habría provocado que las llamas se intensificaran, provocando las alertas de los vecinos y comerciantes de alrededor.

La magnitud del incendio alertó a los habitantes de la zona y motivó la intervención de los equipos de emergencia capitalinos, que se trasladaron al establecimiento para realizar las labores correspondientes y controlar el fuego.

Ante la presencia de los servicios de emergencia y los trabajos para sofocar las llamas, se recomendó a los automovilistas evitar la zona afectada y utilizar el bulevar Nuevo León Puente como alternativa vial, con el objetivo de facilitar las maniobras de los equipos de atención y reducir las afectaciones a la circulación.

Se espera que las autoridades proporcionen más detalles sobre las causas del incendio, los posibles daños materiales y si hubo personas lesionadas.

Cerca de las 13:30 horas de este lunes, el incendio pudo ser controlado.

TLS