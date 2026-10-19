Sociedad

Se Registra Incendio en Negocio en Colonia Santa Martha en Milpa Alta

Autoridades de la CDMX ya se encuentran en camino para atender el fuego

Incendio en negocio en Milpa AltaIncendio en negocio en Milpa Alta este lunes. Foto: C5 CDMX
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