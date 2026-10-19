Economía

Se Espera que la Inflación Global de Alimentos Aumente y se Extienda Hasta 2027

Cambios en el clima y los conflictos internacionales podrían tener repercusiones en el suministro y el costo de productos de consumo básico

Se Espera que la Inflación Global de Alimentos Aumente y se Extienda Hasta 2027Inflación Global de Alimentos Podría Aumentar y Extenderse Hasta 2027. Foto: Reuters

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Precios récord en arroz y pan, aceite 40% más caro. La inflación alimentaria se intensifica por conflictos y El Niño.

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