Francia Aplica Toque de Queda y EUA Emite Alerta de Seguridad a sus Ciudadanos tras Disturbios

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad a sus ciudadanos en Francia luego de que se anunciara un toque de queda parcial tras los disturbios y saqueos de las últimas horas derivados de las protestas por el alto costo de la vida en el país.

El toque de queda parcial va de las 23:00 horas a las 6:00 horas en la Plaza de la República y los alrededores de Les Halles. Además, se prohibieron las manifestaciones en ciertos sectores desde las 20:00 horas.

La duración de los toques de queda nocturnos se contemplan por lo menos durante dos días de las 20:00 a 6:00 horas.

En el caso de Niza se ordenó un toque de queda nocturno enfocado específicamente en menores de edad en el centro de la ciudad.

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La Embajada de Estados Unidos en París aconseja a los ciudadanos a mantenerse alejados de concentraciones, mítines o marchas.

Advierte sobre posibles cierres repentinos en el transporte público, afectaciones en el metro, tren y desvíos o bloqueos viales.

Recomienda seguir cerca de los informes informativos y las actualizaciones directas de las aerolíneas, hoteles y servicios de transporte.

De acuerdo con cifras de las autoridades francesas desde el pasado viernes, 2 mil 513 personas han sido detenidas en una comisaría, donde todavía se encuentran "la inmensa mayoría".

Unas 500 personas han sido ya presentadas ante un juez y 67 ya condenados, de ellos 34 en Marsella, segunda ciudad del país, con penas que han llegado hasta los cinco años de prisión.

Ante el elevado número de detenciones se ha ordenado que las detenciones preventivas puedan pasar de 48 a 72 horas "para dejar tiempo a la Policía a hacer su trabajo", que va de geolocalizaciones de los detenidos a escuchas telefónicas y el reconocimiento facial.

HVI