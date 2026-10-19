Internacional

Francia Aplica Toque de Queda y EUA Emite Alerta de Seguridad a sus Ciudadanos tras Disturbios

La medida busca reducir la violencia que se han registrado en los últimos días que ha dejado más de 2 mil detenidos

Toque de Queda en Francia; EUA Emite Alerta de Seguridad a sus Ciudadanos tras DisturbiosUn automóvil arde en la plaza de la República mientras estallan enfrentamientos entre manifestantes y la policía en una protesta en París, Francia. Foto: EFE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+