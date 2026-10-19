'Aquí No Se Protege a Nadie': Maru Campos sobre Caso del Exfiscal de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que la investigación contra el exfiscal César Jáuregui concluyó su etapa inicial y fue judicializada por delitos del fuero común.

En un mensaje sobre el caso difundido en la red social X, la mandataria aseguró que "aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie" y que la decisión corresponde ahora al Poder Judicial.

Campos recordó que en abril se creó una Unidad Especializada dentro de la Fiscalía del Estado para investigar los hechos de El Pinal. "La Fiscalía hizo lo que le corresponde; ahora decide el Poder Judicial", señaló.

La mandataria subrayó que nadie que haya servido en su gobierno está por encima de la ley, y prometió continuar el combate al crimen "con toda la fuerza del Estado, siempre dentro de la ley y por el bien de las familias de todo Chihuahua".

Campos indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) indaga una causa distinta y reiteró su plena disposición de colaborar conforme a la ley. La gobernadora enfatizó que esa cooperación debe darse por vías institucionales.

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El caso se originó con el operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde las autoridades localizaron un narcolaboratorio.

El episodio adquirió relevancia nacional al conocerse la participación de agentes estadounidenses en el operativo y el posterior accidente en el que murieron dos de ellos y dos integrantes de las corporaciones de seguridad del estado.

Jáuregui anunció su renuncia como fiscal general el 27 de abril, tras asumir la responsabilidad política por presuntas omisiones institucionales relacionadas con el operativo.

El exfiscal César Jáuregui Moreno fue detenido el sábado 17 de octubre. De acuerdo con los reportes, se le atribuyen los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Tras una audiencia que se prolongó durante todo el domingo, con al menos 45 testimonios, un juez determinó que Jáuregui enfrentará el proceso en libertad.

No obstante, al salir de los juzgados, la FGR detuvo al exfiscal general de Chihuahua y, posteriormente, fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Se espera que la audiencia inicial de César Jáuregui sea este 20 de octubre.

AMP