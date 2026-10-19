Seguridad

'Aquí No Se Protege a Nadie': Maru Campos sobre Caso del Exfiscal de Chihuahua

La gobernadora de la entidad dijo que la investigación contra César Jáuregui concluyó su etapa inicial y fue judicializada por delitos del fuero común

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Foto: CuartoscuroLa gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Foto: Cuartoscuro

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