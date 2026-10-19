Detienen a Hombre con Presunta Droga; Lo Investigan por Robos a Negocios en Monterrey

Un hombre de 26 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente ignorara varios semáforos en rojo y le encontraran alrededor de 20 dosis de una sustancia con características similares a una droga.

El detenido fue identificado como Alexis Omar y su captura se registró sobre la calle Ruperto Martínez, en el Centro de Monterrey.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, durante la revisión los policías localizaron las dosis y, posteriormente, comenzaron a investigar su posible relación con una serie de robos cometidos en establecimientos comerciales de sectores como Mitras Sur y Mitras Centro.

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Las indagatorias apuntan a que estos atracos habrían sido cometidos en negocios de distintos giros, de donde presuntamente sustraían cajas fuertes y cajas registradoras.

Según el reporte policial, el hombre habría sido identificado mediante videos relacionados con los hechos; sin embargo, será la autoridad ministerial la encargada de determinar si participó en los robos señalados.

Tras su detención, Alexis Omar quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer su posible participación en los delitos.

Las autoridades exhortaron a las personas que pudieran reconocerlo como probable responsable de algún robo a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, con el objetivo de aportar información que contribuya al desarrollo de las indagatorias.