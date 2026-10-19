Seguridad

Detienen a Hombre con Presunta Droga; Lo Investigan por Robos a Negocios en Monterrey

Un sujeto de 26 años quedó bajo investigación luego de ser identificado mediante grabaciones relacionadas con una serie de atracos en establecimientos comerciales de distintos sectores de la ciudad.

Detienen a hombre por portar drogaDetienen a hombre por portar droga. Foto: Policía de Monterrey

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Detienen a Alexis Omar con presunta droga en Monterrey. Investigan su conexión con robos en negocios.

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