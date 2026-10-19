Líder de Secta en Kenia es Declarado Culpable por la Muerte de 190 Niños

Paul Mackenzie, líder de la iglesia Good News International Church en Kenia, fue declarado culpable este lunes del asesinato de 190 niños y un adulto, luego de ordenar a sus seguidores que los dejaran morir de hambre para "encontrarse con Jesús".

El caso está vinculado con más de 400 muertes y constituye uno de los episodios más graves de violencia religiosa en el país.

La jueza Diana Kavedza concluyó que Mackenzie supervisó un sistema organizado que utilizó enseñanzas religiosas para obligar a los seguidores a ayunar hasta morir.

De acuerdo con el tribunal, la directiva de ayunar hasta la muerte se aplicó primero a los niños, y quienes intentaban comer o escapar eran castigados a golpes por guardias.

El fallo también estableció que Mackenzie ordenaba a sus seguidores rechazar la educación y la atención médica, al decirles que el tratamiento médico era "un instrumento de Satanás".

En 2023, las autoridades exhumaron más de 400 cuerpos de fosas poco profundas en la hacienda Chakama, un terreno de 800 acres (320 hectáreas) en el condado costero de Kilifi. Ahí vivían los seguidores de Mackenzie, en chozas de barro, lejos del escrutinio de las comunidades locales y de las autoridades.

Mackenzie fue arrestado y acusado de asesinato junto con su esposa y decenas de sus seguidores. Algunos de ellos se convirtieron posteriormente en testigos de la fiscalía. El juicio comenzó en 2023.

El tribunal programó una audiencia de atenuación para el 30 de octubre, mientras que la sentencia está prevista para el 6 de noviembre.

AMP