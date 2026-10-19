Internacional

Líder de Secta en Kenia es Declarado Culpable por la Muerte de 190 Niños

El caso está vinculado con más de 400 muertes y constituye uno de los episodios más graves de violencia religiosa en el país africano

Paul Mackenzie, líder de la secta en Kenia. Foto: APPaul Mackenzie, líder de la secta en Kenia. Foto: AP
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