Trabajador Sufre Descarga Eléctrica en Sucursal Bancaria en Saltillo, Coahuila

Un trabajador de 27 años fue trasladado a un hospital luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de mantenimiento en una sucursal bancaria de la colonia República, en Saltillo. Aunque el reporte inicial alertaba sobre una posible explosión, esta situación fue descartada, al igual que la presencia de un flamazo.

El accidente ocurrió en el área de computadoras de una sucursal, ubicada en el cruce de las calles Candela y Francisco Coss. De acuerdo con los primeros reportes, la descarga eléctrica habría alcanzado los 13 mil 200 voltios y generado un arco eléctrico cuyo estruendo provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Personal de auxilio brindó atención prehospitalaria al empleado, identificado como Sergio Omar 'N', y posteriormente lo trasladó a un hospital para que recibiera atención médica y se valorara la gravedad de sus lesiones.

Luego del incidente, las autoridades arribaron a la sucursal bancaria y tomaron conocimiento de lo ocurrido y comenzaron las diligencias correspondientes.