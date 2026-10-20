Accidentes

Trabajador Sufre Descarga Eléctrica en Sucursal Bancaria en Saltillo, Coahuila

El hombre se encontraba realizando labores de mantenimiento en el área de computadoras cuando ocurrió el accidente

Trabajador Sufre Descarga Eléctrica en Sucursal Bancaria en Saltillo, CoahuilaEl estruendo provocó la movilización de los cuerpos de emergencia. Foto: Archivo N+

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