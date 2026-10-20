Reportan Disminución de Pobreza Infantil en Baja California

La pobreza que afecta al sector infantil en el estado disminuyó un 15 por ciento, según lo reportó recientemente la titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Pese a esta reducción en la estadística oficial, las autoridades advirtieron que los asentamientos ubicados en las zonas alejadas de la ciudad continúan siendo prioritarias para salvaguardar el desarrollo y bienestar de las infancias.

Ante este panorama, se anunció que a nivel local se fortalecerá el acercamiento de las instancias del DIF para otorgar recursos directos y garantizar una protección integral a todos los menores de edad que habitan en estas áreas vulnerables de la región.

JMR