Reportan Disminución de Pobreza Infantil en Baja California
Autoridades estiman que se redujo en un 15%, aunque recalcaron que las áreas urbanas seguirán siendo una prioridad de atención
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Autoridades estiman que se redujo en un 15%, aunque recalcaron que las áreas urbanas seguirán siendo una prioridad de atención
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La pobreza que afecta al sector infantil en el estado disminuyó un 15 por ciento, según lo reportó recientemente la titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Pese a esta reducción en la estadística oficial, las autoridades advirtieron que los asentamientos ubicados en las zonas alejadas de la ciudad continúan siendo prioritarias para salvaguardar el desarrollo y bienestar de las infancias.
Ante este panorama, se anunció que a nivel local se fortalecerá el acercamiento de las instancias del DIF para otorgar recursos directos y garantizar una protección integral a todos los menores de edad que habitan en estas áreas vulnerables de la región.
JMR