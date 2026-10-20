Sociedad

Reportan Disminución de Pobreza Infantil en Baja California

Autoridades estiman que se redujo en un 15%, aunque recalcaron que las áreas urbanas seguirán siendo una prioridad de atención

Reportan Disminución de Pobreza Infantil En Baja CaliforniaReportan Disminución de Pobreza Infantil En Baja California | Foto: N+

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