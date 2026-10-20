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¿Cuántos Mexicanos Habrá en la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas?

Tanto Milwaukee como Tampa Bay tienen peloteros de nacionalidad mexicana en sus respectivos rosters, lo cual garantiza que este año la MLB tendrá campeón mexicano

Joey Ortiz, tercera base de los Milwaukee BrewersJoey Ortiz, tercera base de los Milwaukee Brewers | Foto: Reuters

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