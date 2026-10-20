¿Cuántos Mexicanos Habrá en la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas?

Los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers se enfrentan en la Serie Mundial 2026, una disputa en la que ambas franquicias buscan conquistar su primer título de las Grandes Ligas, ya que ninguno de los dos equipos ha logrado coronarse en el Clásico de Otoño.

Esta edición de la Serie Mundial tendrá un sabor particularmente especial para la afición del beisbol en México, pues sin importar qué equipo gane, habrá al menos un pelotero mexicano que levante el título de Grandes Ligas. A continuación, te presentamos los beisbolistas mexicanos que estarán presentes en la Serie Mundial 2026.

Habrá hasta cuatro jugadores mexicanos en la Serie Mundial 2026

En la Serie Mundial 2026 podrían participar hasta cuatro jugadores mexicanos. Por un lado, los Milwaukee Brewers tienen en su roster a Joey Ortiz, quien se desempeña como tercera base y parador en corto. Además, JoJo Romero es uno de los pitchers de los Cerveceros y seguramente tendrá actividad a lo largo del Clásico de Otoño.

Por otro lado, en los Rays de Tampa Bay está el primera base Jonathan Aranda. El oriundo de Tijuana, Baja California, es uno de los bates más poderosos del equipo y durante los Playoffs ha sido crucial para que la novena de Tampa llegara hasta la Serie Mundial.

Aunado a ellos, el mexicano Manuel Rodríguez funge como relevista para los Rays aunque durante la postemporada no ha tenido actividad. El nacido en Mérida participó en seis encuentros de temporada regular, con efectividad de 2.70 en 6.2 entradas, diez ponches y tres carreras permitidas e incluso si no llega a jugar en la Serie Mundial, sigue formando parte del roster de Tampa Bay.