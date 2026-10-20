¿Cuándo es el Medio Maratón de Guadalajara 2027?

El Medio Maratón de Guadalajara 21K se llevará a cabo el próximo 21 de febrero de 2027 en la capital de Jalisco, con un recorrido de 21.0975 kilómetros y salida y meta en la Glorieta de La Minerva.

De acuerdo con la información difundida por la página del Maratón y Medio Maratón de Guadalajara en redes sociales, hasta el momento se han registrado 6 mil personas para participar en la competencia.

La organización destaca que el evento cuenta con la distinción Platinum Label, un reconocimiento que, de acuerdo con sus publicaciones, representa un alto nivel de atención, una ruta de élite y un ambiente festivo para quienes participan.

Esta carrera forma parte de las actividades deportivas programadas en Guadalajara para 2027 y contempla la distancia oficial de medio maratón: 21.0975 kilómetros.