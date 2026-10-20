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¿Cuándo es el Medio Maratón de Guadalajara 2027?

La competencia tendrá salida y meta en la Glorieta de La Minerva; ya hay más de 6 mil personas registradas

Medio maratón¿Cuándo es el Medio Maratón 21K en Guadalajara? Foto: Instagram Maratón y Medio Maratón de GDL

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El Medio Maratón de Guadalajara 21K ya cuenta con 6 mil inscritos. Con salida en La Minerva, este evento Platinum Label promete ser inolvidable

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