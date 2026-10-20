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U2 Estará en el Medio Tiempo del Partido de Acción de Gracias de la NFL

La banda se presentará durante el encuentro entre Green Bay Packers y Los Angeles Rams, que se disputará en el SoFi Stadium

U2 Estará en el Medio Tiempo del Partido de Acción de Gracias de la NFLLa Banda Irlandesa U2 Estará en el Medio Tiempo del Partido de Acción de Gracias. Foto: Reuters

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U2 celebra su 50.º aniversario con una presentación especial en el medio tiempo del partido de Acción de Gracias entre Packers y Rams.

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