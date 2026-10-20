U2 Estará en el Medio Tiempo del Partido de Acción de Gracias de la NFL

La banda irlandesa U2 se presentará en el espectáculo de medio tiempo del partido entre los Green Bay Packers y Los Angeles Rams, programado para el miércoles 25 de noviembre de 2026, en la víspera del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

El encuentro se disputará en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, y marcará el primer partido de temporada regular de la NFL programado para la víspera de esta celebración. El inicio está programado para las 7:00 de la noche, tiempo del centro de México, y la transmisión estará disponible a través de streaming

La presentación coincidirá con el 50.º aniversario de U2, agrupación formada en Dublín, Irlanda, en 1976, y será su regreso al espectáculo de medio tiempo de un partido de la NFL después de su participación en el Super Bowl XXXVI, en febrero de 2002.

El futbol americano es una de las tradiciones del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Como es un día festivo, muchas familias se reúnen en casa para compartir la comida y ver los partidos de la NFL.

Esta costumbre comenzó antes de que existiera la liga profesional. A finales del siglo XIX, varias universidades ya organizaban partidos de fútbol americano durante esta celebración.

Actualmente, los juegos de la NFL en esta fecha atraen a millones de espectadores en Estados Unidos y forman parte de las actividades tradicionales de la festividad.

Por otra parte, la presentación de U2 también llegará días después del lanzamiento de Carnaval de Luz, el primer álbum de estudio en nueve años, previsto para el 13 de noviembre de 2026.