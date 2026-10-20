Denuncian Presunta Contaminación del Río Tamesí por Basura Arrojada en Tampico

Locatarios de la colonia El Cascajal, en Tampico, denunciaron que se ha vuelto recurrente que rodanteros arrojen los desperdicios de sus ventas a orillas del río Tamesí, específicamente debajo del puente La Puntilla, lo que genera malos olores y contaminación en la zona.

De acuerdo con los habitantes, entre los residuos que dejan en el lugar se encuentran restos de mariscos y verduras, los cuales, al permanecer expuestos, desprenden olores desagradables y representan un foco de contaminación.

Además, señalaron que, con el paso del tiempo, parte de estos desechos termina llegando al afluente, lo que podría afectar las condiciones ambientales del río.

Ante esta situación, los inconformes solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para frenar esta práctica y evitar que continúe