Medio Ambiente

Denuncian Presunta Contaminación del Río Tamesí por Basura Arrojada en Tampico

De acuerdo con habitantes, entre los residuos que dejan en esta zona se encuentran restos de mariscos y verduras

Denuncian Contaminación del Río Tamesí por Basura Arrojada en TampicoDenuncian Contaminación del Río Tamesí por Basura Arrojada en Tampico. Foto: N+

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Habitantes de El Cascajal en Tampico alertan sobre la contaminación del río Tamesí por residuos de ventas. Malos olores y riesgo ambiental.

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