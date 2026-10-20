PC Pronostica Lluvias de Hasta 150mm en las Próximas 48 Horas en Veracruz

Las condiciones del tiempo indican que durante esta jornada y las siguientes 48 horas, en la entidad veracruzana, dominará cielo medio nublado a nublado con lluvias y tormentas. Se pronostica que los acumulados de lluvia más importantes se darán en las cuencas del Tuxpan al Colipa y del Papaloapan al Tonalá.

Se prevé que el viento sea del noroeste, norte y noreste, con fuerza moderada a fuerte en las costas y variable en las posibles zonas de tormenta. Además, se espera oleaje elevado cerca de la costa.

Según datos compartidos por el Ceec de Protección Civil del estado de Veracruz, señala que el frente frío 2 se ha disipado sobre el suroeste del Golfo de México, permitiendo que la vaguada de esa región se reorganice. Por su parte, su masa de aire polar se debita y se mueve hacia el noreste.

Para el estado de Veracruz la probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, con eventos localmente muy fuertes, se mantendrá por lo menos hasta el jueves, con acumulados de 5 a 30 mm en promedio y máximos de 70 a 150 mm, sin descartar aislados superiores a 150 mm en sectores de las zonas norte y sur (ver tabla).

Se pronostica que el viento del Norte continuará disminuyendo, pero aún puede registrar velocidades de 35 a 45 km/h y rachas de 50 a 65 km/h en las costas centro y sur.