Pronóstico del tiempo

PC Pronostica Lluvias de Hasta 150mm en las Próximas 48 Horas en Veracruz

El pronóstico contempla precipitaciones acumuladas de hasta 150 milímetros, oleaje elevado en el litoral y condiciones que requieren vigilancia ante posibles crecidas

Protección Civil alerta por lluvias intensas y oleaje elevado en las costas de VeracruzProtección Civil alerta por lluvias intensas y oleaje elevado en las costas de Veracruz. Foto: Ceec Protección Civil de Veracruz

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En Veracruz, se esperan lluvias de hasta 150mm y ríos elevados en las próximas 48 horas. Protección Civil alerta sobre condiciones de riesgo

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Protección Civil Prevé Lluvias de Hasta 150mm en las Próximas 48 Horas en Veracruz | N+