¿Cómo Estará el Clima Mañana Miércoles en CDMX? Pronóstico del Tiempo a Detalle

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó cómo estará el clima mañana miércoles en la Ciudad de México (CDMX), ante la presencia de un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

En N+ te presentamos los detalles del pronóstico del tiempo del 21 de octubre, para que sepas si hará frío o habrá lluvias en la mañana, tarde o noche y así puedas tomar tus precauciones.

Los canales de baja presión son zonas alargadas de baja presión atmosférica que se extienden sobre una región y favorecen la formación de nubes, lluvias y tormentas eléctricas.

Ante ello, te contamos cómo afectará a la CDMX la presencia de uno de estos fenómenos meteorológicos en el país.

Miércoles con lluvias aisladas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mañana miércoles se prevé en la CDMX cielo medio nublado y ambiente de fresco a frío por la mañana.

Y en la tarde, lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm en 24 horas. También previó temperatura mínima de 11 a 13 grados y máxima de 23 a 25 grados centígrados. Así como viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h.

Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX compartió detalles del pronóstico del tiempo para las primeras horas del 21 de octubre, de las 00:00 a las 09:00 horas. En ese periodo descartó lluvias y solo previó ambiente medio nublado.

Por otra parte, el SMN informó que el frente número 2 se extenderá del miércoles al viernes sobre el Mar Caribe, dejando de afectar a la República Mexicana, pero su masa de aire polar mantendrá descenso de las temperaturas diurnas en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional.

El clima a detalle

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del miércoles:

Mañana: Temperatura entre 12 y 14 grados; cielo medio nublado y vientos de 15 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 20 y 22 grados; 60% de probabilidad de lluvias aisladas y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 14 y 16 grados; cielo medio nublado y rachas de viento de 20 km/h.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

SPB