Accidentes

Velan a las Cuatro Mujeres Fallecidas en el Derrumbe de una Barda en Veracruz

Los restos de las fallecidas son despedidos por sus seres queridos, mientras la Fiscalía estatal investiga las circunstancias del desplome ocurrido durante la madrugada del lunes

Familiares despiden a las 4 mujeres víctimas de un derrumbe en Villa Allende. Exigen justicia a este sucesoFamiliares despiden a las 4 mujeres víctimas de un derrumbe en Villa Allende. Exigen justicia a este suceso. Foto: N+

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En Villa Allende, familiares y amigos despiden a las cuatro mujeres que fallecieron en su vivienda tras el desplome de una barda. La investigación sigue y la familia pide justicia

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