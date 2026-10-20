Velan a las Cuatro Mujeres Fallecidas en el Derrumbe de una Barda en Veracruz

Los restos de Marta Elena Cortaza Carmona, de 57 años, Jade Cortaza Reyes, de 23 años, Daniela Paloma, de 16 años, y Eva María Reyes Cortaza, de 37 años son veladas en una funeraria de la colonia pescadores en la localidad de Villa Allende, al sur de la entidad veracruzana.

Ellas son las cuatro víctimas que perdieron la vida durante el derrumbe de una barda, que cayó sobre su vivienda en la colonia Ejidal de Villa Allende, durante la madrugada del pasado lunes por los efectos del frente frío número dos.

‘Mi mamá, mi hermana y mis dos sobrinos fue a las dos de la mañana’. Juana Cecilia-Familiar de las víctimas.

El único sobreviviente de la tragedia fue Cruz Ariel, de 18 años, quien se encontraba en la sala de la vivienda y logró ponerse a salvo después de escuchar el estruendo provocado por el desplome de la barda.

Juana Cecilia hija menor de Martha Elena en medio del dolor de perder a su madre, hermana y sobrinas exige justicia ante las autoridades

‘Que no vuelvan a cometer el mismo error esta vez se llevaron a mi familia’. Juana Cecilia-Familiar de las víctimas

La Fiscalía General del Estado (FGE), lleva a cabo las investigaciones para deslindar responsabilidades en torno a este derrumbe de la vivienda de lámina y madera en donde vivía la familia.

Por su parte el Ayuntamiento de Coatzacoalcos y la Agencia Municipal de Villa Allende expresaron sus condolencias a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas, mediante una publicación en su página oficial en redes sociales.