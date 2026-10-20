Accidentes

Así Fue Fatal Accidente en Iztapalapa Hoy: Mujer de 70 Años Muere en San Miguel Teotongo

Reportes preliminares señalan que la responsable conducía a exceso de velocidad

Muere mujer atropellada en San Miguel Teotongo, IztapalapaMuere mujer atropellada en San Miguel Teotongo, Iztapalapa. Foto: N+

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Accidente fatal en CDMX: Una mujer de 70 años fallece tras ser atropellada en Iztapalapa. La responsable fue detenida por conducir a alta velocidad. Conoce más.

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