Así Fue Fatal Accidente en Iztapalapa Hoy: Mujer de 70 Años Muere en San Miguel Teotongo

Un fatal accidente se registró este martes en calles de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer de 70 años murió atropellada por una camioneta particular en la calle Silverio Pérez, en la colonia San Miguel Teotongo de dicha alcaldía.

Reportes preliminares señalan que la responsable, una mujer de 40 años aproximadamente, conducía a exceso de velocidad y arrolló a la adulta mayor que atravesaba la calle.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalinos llegaron hasta el lugar del accidente y detuvieron a la responsable.

Familiares de la fallecida arribaron al lugar en espera de servicios periciales, para el levantamiento del cuerpo. La zona está acordonada.

Con información de N+

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