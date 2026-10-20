Realizan Bloqueo por Presunta Portación de Armas Dentro de Escuela en Xalapa

Padres de familia de la escuela Primaria ‘Agustín García Figueroa’ ubicada en el boulevard Xalapa-Banderilla se manifestaron bloqueando la circulación vehicular de manera parcial a la altura de la colonia 21 de marzo.

La Presidenta de la Asociación de Padres de Familia indica los motivos del bloqueo.

‘Han hecho caso omiso a bastantes quejas como bullying no atiende a los papás, los tiene afuera esperando a poder hablar con él’

Agregó que recientemente como padres de familia solicitaron que se tomarán medidas para atender un caso que pone en riesgo a la comunidad completa.

Solicitan la intervención urgente por parte de las autoridades, señalan que hay incluso un caso de un menor que porta un arma dentro de la escuela.

‘Uno de los motivos que llegó a nuestros oídos y hay papás que ya están asustados, la misma maestra del grupo esta asustada ya, exigimos que haya solución, desde la semana pasada y no hay solución’

En temas de bullying detalló que son varios los casos y que la dirección del plantel educativo no ha atendido con mano firme.