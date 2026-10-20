Educación

Realizan Bloqueo por Presunta Portación de Armas Dentro de Escuela en Xalapa

Los padres de familia se manifestaron para exigir a las autoridades educativas que tomen medidas

Padres de familia de la escuela Primaria 'Agustín García Figueroa' realizaron un bloqueo.Padres de familia de la escuela Primaria 'Agustín García Figueroa' realizaron un bloqueo. Foto: Dirección General de Tránsito del Estado

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Preocupación en Xalapa: Padres bloquean vialidad tras denuncia de arma en escuela. Exigen medidas urgentes a las autoridades.

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