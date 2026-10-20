Hallan Cuerpo de Joven Reportado Desaparecido en Río Tuxpan al Norte de Veracruz

Tras más de dos días de búsqueda, fue localizado sin vida Jesús Ángel Ramírez de 21 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el fin de semana.

El cuerpo fue encontrado flotando en el cauce del río Tuxpan, a la altura de la congregación de La Victoria, en un punto conocido como “Paso la Peñita".

Durante dos días, elementos de Protección Civil, Bomberos y personal de Marina realizaron recorridos por el afluente y sus márgenes, sin obtener resultados favorables hasta este martes que fue encontrado el cuerpo ya en estado de descomposición.

La Fiscalía General del Estado integró una carpeta de investigación iniciada por la desaparición del joven, la cual ahora contempla la localización de su cuerpo, a fin de esclarecer las circunstancias del caso.