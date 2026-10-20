Accidentes

Hallan Cuerpo de Joven Reportado Desaparecido en Río Tuxpan al Norte de Veracruz

El joven fue encontrado flotando en el cauce del afluente y trasladado para la continuación de las averiguaciones

Hallan sin vida a joven desaparecido en el río Tuxpan.Hallan sin vida a joven desaparecido en el río Tuxpan. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tras días de búsqueda, encuentran cuerpo de joven en el río Tuxpan. La Fiscalía investiga las circunstancias.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+