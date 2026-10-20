Accidentes

Evacuan a 94 Personas en Dos Instalaciones por Fuga de Amoniaco en El Sauzal, Ensenada

Bomberos municipales y de Asipona realizaron la evacuación de 94 personas, autoridades recomendaron llamar al 911 ante síntomas como cefalea o náuseas

Fuga de Amoniaco Obliga a Evacuar Dos Instalaciones en El Sauzal, EnsenadaFuga de Amoniaco Obliga a Evacuar Dos Instalaciones en El Sauzal, Ensenada | Foto: N+

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