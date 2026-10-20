Evacuan a 94 Personas en Dos Instalaciones por Fuga de Amoniaco en El Sauzal, Ensenada

Una fuga de amoniaco en la zona de El Sauzal, en Ensenada, provocó la evacuación preventiva de 94 personas de la empresa Baja Marine Foods y del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA).

De acuerdo con información del Gobierno de Ensenada, 30 personas se encontraban al interior de Baja Marine Foods, mientras que el resto laboraba en las instalaciones de INAPESCA. La medida se implementó para proteger su integridad ante los posibles riesgos derivados de la fuga.

Bomberos municipales y de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) controlaron el incidente, relacionado con el sistema de condensadores.

Personal de Protección Civil evaluó las condiciones del lugar y coordinó las acciones preventivas. Como parte del protocolo, se recomendó mantener al personal fuera del área mientras se verificaba que existieran condiciones seguras para regresar a sus labores.

Las autoridades exhortaron a la población a seguir las indicaciones de seguridad y señalaron que, en caso de presentar síntomas como dolor de cabeza o náuseas, se debe llamar al número de emergencias 911.

Información Patricia Lafarga

APG