Accidentes

Incendio Tras Choque Deja una Mujer sin Vida y un Hombre con Quemaduras en Rosarito

Equipos de emergencia sofocaron las llamas con apoyo de CAPUFE, la Fiscalía quedó a cargo de las investigaciones

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