Incendio Tras Choque Deja una Mujer sin Vida y un Hombre con Quemaduras en Rosarito

Una mujer murió y un hombre resultó con quemaduras de segundo y tercer grado tras un choque entre un automóvil tipo sedán y un camión de redilas, que derivó en un incendio vehicular ocurrido en la carretera de cuota Playas de Rosarito-Ensenada.

De acuerdo con el reporte de emergencia, en el sedán viajaban ambas personas. Al llegar al lugar, las unidades de emergencia iniciaron las labores de atención y control del fuego.

Durante las maniobras para atender el vehículo donde se encontraba la mujer, los rescatistas observaron signos evidentes de fallecimiento.

Con apoyo de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), el personal de emergencia realizó las acciones necesarias para controlar y sofocar el incendio en ambas unidades.

Una vez controlada la situación, la escena quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), que realizará las diligencias correspondientes.

Nota: La información proporcionada no especifica el municipio ni el tramo carretero donde ocurrió el accidente; conviene confirmarlos antes de publicar.

Información Carolina Vázquez

APG