Internacional

¿Murió Kim Jong Un? Esto Pasó Tras el Supuesto Reporte de Coma del Presidente de Corea del Norte

El estado de salud de Kim Jong Un acaparó la atención en los últimos días y esta es la información oficial que se ha dado a conocer

Checa si Murió Kim Jong Un o Qué Le Pasó al Presidente de Corea del NorteKim Jong Un tiene 42 años de edad. Foto: Reuters
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