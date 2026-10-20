¿Murió Kim Jong Un? Esto Pasó Tras el Supuesto Reporte de Coma del Presidente de Corea del Norte

El presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, acaparó los reflectores del mundo luego de que The Sun revelara que se encontraba delicado de salud, por lo que muchas personas comenzaron a preguntarse si murió el líder norcoreano.

En días pasados, el medio británico publicó que el mandatario de 42 años estaba en coma después de sufrir una hemorragia cerebral, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital en Pekín, China.

De acuerdo con el mismo reporte, Kim Jong Un fue hospitalizado en la Facultad de Medicina Peking Union, debido a las malas condiciones de las instalaciones médicas en Pyongyang, capital de Corea del Norte.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Kim Jong Un Encabezó Desfile Militar en Pyongyang y Mostró Nuevo Misil Balístico

¿Falleció Kim Jong Un o qué le pasó?

Debido a la gravedad del supuesto informe, que se propagó rápidamente, la agencia oficial KCNA publicó unas fotografías en las que se ve al presidente de Corea del Norte en la Exposición Nacional de Prendas de Vestir y Calzado 2026, en Pyongyang.

En dichas imágenes se observa al líder norcoreano, acompañado de altos funcionarios del Partido y del gobierno, recorriendo el festival de ropa y diseño el lunes pasado, de acuerdo con la información oficial.

En el comunicado no se mencionan los rumores de la salud, ni se describe el estado físico del mandatario, pero con las fotografías de la agencia oficial KCNA se da a entender que el presidente de Corea del Norte se encuentra bien y que no está en coma.

Debido al hermetismo del régimen norcoreano se dificulta conocer detalles sobre la salud de Kim Jong Un, lo cual favorece las especulaciones cuando permanece fuera de la atención pública.

PPP