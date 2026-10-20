Personal del Hospital General de Tijuana Protesta por Carencias e Infraestructura

Personal médico y administrativo del Hospital General de Tijuana se manifestó pacíficamente para denunciar carencias de insumos y problemas de mantenimiento en las instalaciones.

Entre las principales exigencias de los trabajadores se encuentra el abastecimiento oportuno de materiales médicos, la entrega de uniformes de buena calidad y la reparación de elevadores y sistemas de aire acondicionado.

Los manifestantes señalaron que la falta de mantenimiento de estos equipos representa una preocupación para quienes laboran diariamente en el nosocomio, por lo que solicitaron condiciones adecuadas para realizar sus actividades.

Asimismo, destacaron la importancia de contar con los materiales y el equipo necesarios para desempeñar sus funciones, así como con instalaciones en buenas condiciones que permitan brindar atención segura y eficiente a los pacientes.

Información Atenas Gomez

APG