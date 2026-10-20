Marchas

Personal del Hospital General de Tijuana Protesta por Carencias e Infraestructura

El personal pide mejores condiciones para desempeñar sus labores y garantizar una atención segura a los pacientes

Personal del Hospital General de Tijuana Protesta por Carencias e InfraestructuraPersonal del Hospital General de Tijuana Protesta por Carencias e Infraestructura | Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+