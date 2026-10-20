Trabajadores del IMSS Amenazan Con Paro Nacional Si No Atienden Sus Demandas

Disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) amenazaron con intensificar sus movilizaciones, incluida la posibilidad de un paro nacional, si autoridades del IMSS y líderes gremiales no informan de las negociaciones para el incremento salarial.

Vinicio Martínez, representante de trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), advirtió que la falta de respuesta los obligará a realizar más marchas, cerrar calles o paralizar el servicio de salud del que dependen millones de familias.

El líder de uno de los bloques disidentes dijo que si no tenían un informe inmediato el pasado lunes, planearían la ruta a seguir. Pero sugirió que podría aumentar el nivel de presión.

"De antemano una disculpa al pueblo de México, los trabajadores no queremos estar en las calles, queremos estar en los hospitales, pero la insensibilidad de las autoridades están provocando que nosotros tal vez conectamos algunas acciones que puedan molestar a la población", dijo.

Entrevistado por N+ afuera de las oficinas generales del Seguro Social en Paseo de la Reforma, los disidentes lamentaron que ni las autoridades, ni sindicato han tenido algún acercamiento con ellos.

Martínez advirtió que se ven obligados a medidas "más drásticas" en exigencia de un salario digno.

"Va a haber una marcha del (Hospital) Siglo 21 en apoyo al movimiento y seguramente va haber más movilizaciones, yo he escuchado, que si no hay interés por parte del Gobierno federal de ponerle punto final a esto, que es un reclamo justo, un salario digno, pues los trabajadores del Seguro Social tendremos que tomar acciones un poco más drásticas", indicó.

"Tal vez organizar una falta colectiva, hasta llegar a lo que nadie quiere llegar: un paro nacional, pero a eso nos están obligando con este tipo de groserías", lamentó al exterior del edificio donde mantienen un campamento que se ha prolongado una semana y media

A decir de los trabajadores, no les han reportado sobre qué ha pasado a raíz de que rechazaron, a través de una consulta la semana pasada, la propuesta de incremento salarial del 6.8 por ciento global.

El SNTSS informó a través de sus redes sociales que se le solicitó al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos una prórroga hasta el 15 de noviembre de este año con la finalidad de continuar las negociaciones para alcanzar un acuerdo y evitar así el estallamiento de huelga.

La protesta, que estalló el pasado 8 de octubre, forzó a una consulta salarial y desencadenó una ola de movilizaciones en el país. En la Ciudad de México se ha registrado un caos, mientras Zoé Robledo, director del IMSS, ha prometido visitar piso por piso para escuchar las exigencias de los trabajadores.

El Gobierno federal aceptó que, luego del rechazo al aumento, negociarán por las mejores condiciones laborales. Los trabajadores demandan un alza de al menos 10%.

Además de pedir un incremento en sus percepciones, los disidentes denuncian falta de personal, desabasto de medicamentos e insumos médicos y condiciones laborales deficientes.

El conflicto también incluye demandas para revisar el sistema de jubilaciones y pensiones de los trabajadores.

Mientras avanzan las negociaciones, Robledo aseguró que la atención médica del IMSS continúa con normalidad en todo el país.

Con información de Bodgán Castillo

ASJ