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Trabajadores del IMSS Amenazan Con Paro Nacional Si No Atienden Sus Demandas

Los disidentes lamentaron que ni las autoridades ni líderes de su sindicato han tenido algún acercamiento para informarles de las negociaciones sobre el aumento salarial

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Trabajadores del IMSS Anuncian Nueva Marcha Nacional para Este Miércoles

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