¿De Dónde Saldrá la Marcha del IMSS Mañana 21 de Octubre 2026? Punto de Reunión de Trabajadores

Se realizará una nueva marcha del IMSS mañana 21 de octubre de 2026, por lo que nuevamente se esperan afectaciones viales en la Ciudad de México (CDMX), y para que te vayas preparando, acá te decimos cuál es el punto de reunión y de dónde saldrán los trabajadores.

Los trabajadores de base, personal médico, enfermeras y jubilados disidentes del propio Instituto Mexicano del Seguro Social anunciaron una nueva movilización este miércoles que contempla una manifestación principal en la capital y otras simultáneas en diferentes entidades del país.

¿Qué piden los trabajadores del IMSS?

Las exigencias de la segunda marcha del IMSS siguen siendo las mismas, que es pedir mejores condiciones para trabajar, pues aseguran que hace falta material quirúrgico e incluso insumos básicos.

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De igual manera, el personal médico, de enfermería y administrativo solicitan un aumento salarial del 10%, ya que hasta ahora solo se les ha propuesto un 6.8% global (2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones).

Además, en las manifestaciones también se exige la renuncia de Rafael Olivos Hernández, líder general del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a quien acusan de no defender al gremio y limitar la libertad de expresión.

Por estas razones, los trabajadores activos y jubilados de esta institución mantienen dos plantones permanentes en CDMX, uno en las Oficinas Centrales del IMSS en Paseo de la Reforma No. 476 (colonia Juárez) y otro en la sede del SNTSS, ubicada en Zamora No. 107, en la colonia Condesa.

Punto de salida de la marcha del IMSS mañana

La manifestación tiene como punto de concentración el Centro Médico Nacional Siglo XXI en Avenida Cuauhtémoc, desde donde se movilizarán los trabajadores a partir de las 15:00 horas, es decir a las 3 de la tarde, tiempo del centro de México.

El punto de llegada de la Marcha del IMSS mañana son las Oficinas Centrales del IMSS en Paseo de la Reforma No. 476 (colonia Juárez), por lo que las vialidades afectadas serán:

Avenida Cuauhtémoc, en las inmediaciones del Centro Médico.

Eje 3 Sur, Baja California, Viaducto.

Avenida Insurgentes Sur y Centro.

Paseo de la Reforma, en el tramo que va de la Glorieta de la Palma/Cuitláhuac hacia el Ángel de la Independencia.

Además de la marcha principal que será en CDMX, se esperan protestas simultáneas de los trabajadores en otros estados del país, como ha ocurrido en estados de Morelos, Baja California, Veracruz, Sonora, y otros más.

PPP