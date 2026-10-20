Marchas

¿De Dónde Saldrá la Marcha del IMSS Mañana 21 de Octubre 2026? Punto de Reunión de Trabajadores

Los trabajadores de base, personal médico, enfermeras y jubilados del IMSS volverán a tomar las calles este miércoles para que se cumplan sus exigencias

Checa Dónde Es Mega Marcha IMSS 21 de Octubre 2026Las marchas del IMSS comenzaron desde inicios de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro
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