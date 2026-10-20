¿A Qué Hora es la Marcha del IMSS Mañana Miércoles? Trabajadores se Movilizarán en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) tendrá mañana miércoles otro día de afectaciones viales por una nueva marcha de trabajadores del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), quienes se movilizarán en la alcaldía Cuauhtémoc en demanda de aumento salarial y mejores condiciones laborales.

Ante ello, aquí en N+ te decimos a qué hora será la protesta y dónde, para que tomes previsiones y consideres alternativas viales para evitar los bloqueos previstos en la capital mexicana.

Esta mañana, trabajadores disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social realizaron una conferencia de prensa al exterior de Palacio Nacional, donde indicaron que sigue en pie la marcha de mañana miércoles.

Reiteraron que sus demandas son aumento salarial del 10%, dotación de equipo, régimen de jubilación y pensión para todos los trabajadores.

También dijeron no a las afores y exigieron aumento en el presupuesto para la salud de al menos 7% del PIB, eliminación de la ley mordaza y destitución del secretario general del Sindicato, Rafael Olivos.

¿A qué hora y dónde es la marcha del IMSS?

La marcha del personal del IMSS partirá alrededor de las 15:00 horas del hospital Centro Médico Siglo XXI, ubicado sobre Avenida Cuauhtémoc.

Aunque no se ha definido el destino exacto de la movilización, se indicó que una opción podría ser las Oficinas Centrales del IMSS localizadas en Paseo de la Reforma número 476, en la colonia Juárez.

De mantenerse esa ruta, algunas de las vialidades afectadas serían, la venida Cuauhtémoc, Eje 3 Sur, Baja California, Viaducto, Avenida Insurgentes Sur y Centro, Paseo de la Reforma, en el tramo que va de la Glorieta de la Palma/Cuitláhuac hacia el Ángel de la Independencia.

Cabe señalar que este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que esta misma semana debe estar listo el plan integral que contemple un aumento salarial para el personal del IMSS, pero también acciones para beneficio de los derechohabientes.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, comentó que serían “cinco puntos muy concretos, desde el aumento salarial, hasta el beneficio a los trabajadores y sobre todo a los derechohabientes”.

Al hablar sobre las actualizaciones de las negociaciones con trabajadores del IMSS, la titular del Ejecutivo federal recordó que pidió al director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, realizar un ejercicio de cómo reducir gastos para poder otorgar un aumento salarial mayor al personal, el cual “tiene que estar esta semana”.

“Lo que le pedí a Zoé es que haga un ejercicio de cómo reducir gastos en ciertas áreas, que no afecte el servicio de salud ni los servicios que da el IMSS, para poder otorgar un aumento salarial mayor a los trabajadores, pero al mismo tiempo resolver el tema de contratos de personas que todavía no son contratadas de manera formal, incluso algunos que vienen desde la pandemia”, expuso.

SPB