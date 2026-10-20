Marchas

¿A Qué Hora es la Marcha del IMSS Mañana Miércoles? Trabajadores se Movilizarán en CDMX

Trabajadores del Seguro Social confirman la movilización del 21 de octubre en la capital mexicana

Protesta de trabajadores del IMSS en CDMX el 12 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProtesta de trabajadores del IMSS en CDMX el 12 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+