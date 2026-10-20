Educación

Preparatorias 1 y 8 de la UNAM Suspenden Clases por Denuncias de Acoso Sexual

Alumnos denunciaron que las autoridades no han atendido sus denuncias de acoso sexual presuntamente por parte de algunos profesores

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Protesta en Prepa 8 de la UNAM: Alumnos Denuncian Acoso de Profesores y Exigen Seguridad

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Estudiantes de Prepa 8 UNAM protestan contra maestros acosadores y exigen seguridad. Clases suspendidas para dialogar. Infórmate sobre el conflicto.

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