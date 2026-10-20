Preparatorias 1 y 8 de la UNAM Suspenden Clases por Denuncias de Acoso Sexual

Las preparatorias 1 y 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México suspendieron clases presenciales este martes, porque sus alumnos denunciaron que las autoridades no han atendido sus denuncias de acoso sexual presuntamente por parte de algunos profesores.

En la Preparatoria número 8, los estudiantes se manifestaron frente a su plantel con un megáfono y diferentes cartulinas para solicitar sanciones por el acoso de algunos profesores. Después, con la misma demanda, se trasladaron a Periférico y Barranca del Muerto para bloquear dicha vialidad.

Mientras que, en la Preparatoria número 1, un grupo de estudiantes mantiene tomado su plantel, en protesta porque sus denuncias de acoso sexual no han sido atendidas por las autoridades universitarias.

Los estudiantes de dicha preparatoria lamentaron que las autoridades de la UNAM no están respetando su libre manifestación porque están convocando a clases presenciales.

La dirección de la Preparatoria número 8 informó que las actividades académicas y administrativas serían suspendidas, con el propósito de generar las condiciones necesarias para reanudar las mesas de diálogo; mientras que la dirección de la Preparatoria número 1 aseguró que acudió a dialogar el pasado 19 de octubre, pero la representación estudiantil condicionó el encuentro a la suscripción de un documento no acordado con anterioridad, impidiendo el avance hacia el regreso presencial.

Temprano, estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 8, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se manifestaron hoy afuera del plantel Miguel E. Schulz, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX), para denunciar a maestros presuntamente acosadores.

Durante la protesta, los alumnos también pidieron mayor seguridad al interior del plantel.

La Prepa 8 de la UNAM suspendió las clases y las actividades académicas y administrativas este martes, “con el propósito de generar las condiciones necesarias para reanudar la mesa de diálogo” con la comunidad estudiantil, informó la Dirección del plantel en un comunicado.

“Solicitamos mantenerse atentos a los canales oficiales del plantel”, recomendó la Dirección de la Prepa 8.

Por la movilización en la Prepa 8, la circulación en la Avenida Lomas de Plateros fue cerrada, causando afectación vial en las inmediaciones del plantel de la UNAM.

Para evitar el tráfico en la zona de la manifestación, puedes circular por Anillo Periférico, el Eje 5 Poniente o la Avenida Revolución.

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Prepa 1, sin clases presenciales

En tanto, la Prepa 1 Gabino Barreda suspendió las clases presenciales y a partir de hoy, las actividades escolares se realizaron en línea para continuar con el plan de estudios ante la falta de acuerdos en las mesas de diálogo con la comunidad estudiantil.

En un comunicado, la Dirección de la Prepa 1 señaló que en las dos mesas de diálogo, celebradas los días 12 y 14 de octubre, se abordaron los 13 puntos del pliego petitorio y las respuestas presentadas fueron aceptadas por ambas partes.

Sin embargo, “la representación estudiantil condicionó el encuentro a la firma de un documento cuya suscripción no había sido acordada, por lo que no fue posible avanzar en las condiciones necesarias para el regreso a clases presenciales”.

Las autoridades del plantel indicaron que la ocupación de la escuela pone en riesgo la realización de trámites académicos y escolares, por lo que pidieron a la representación estudiantil retomar el diálogo y entregar las instalaciones para evitar mayores afectaciones.

Con información de N+ y Bogdán Castillo.

RMT