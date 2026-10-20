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¿Quién Fue Sahara Ray? Esto Se Sabe de la Muerte de la Modelo Relacionada con Justin Bieber

La modelo australiana era madre de una bebé de casi nueve meses de edad

Sahara Ray, modelo fallecida a los 34 años de edadSahara Ray, modelo fallecida a los 34 años de edad. Foto: AP | Archivo

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Sahara Ray, la modelo australiana vinculada a Justin Bieber, murió a los 34 años. Su familia confirma su fallecimiento, pero la causa sigue siendo un misterio. Conoce su historia.

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