¿Quién Fue Sahara Ray? Esto Se Sabe de la Muerte de la Modelo Relacionada con Justin Bieber

La modelo y diseñadora australiana, Sahara Ray, murió a los 34 años de edad, informó el medio estadounidense TMZ; aquí te contamos lo que se sabe sobre su fallecimiento y cuál fue la relación que tuvo con el cantante Justin Bieber.

¿Quién fue Sahara Ray?

Sahara Ray, hija del surfista australiano Tony Ray, nació en Torquay, Australia, y era madre de una bebé de ocho meses de edad.

En 2016, la diseñadora de trajes de baño supuestamente tuvo una relación amorosa con el cantante y compositor canadiense, Justin Bieber, con quien se le vio en varias ocasiones.

En 2024, Sahara reveló que padecía el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico que la dejó parcialmente paralizada tras ser atropellada por un auto.

La hija de Sahara Ray, de nombre Snow, nació en enero de 2026. Su última publicación en su perfil de Instagram fue precisamente de la bebé, con el mensaje: "Mi corazón entero".

¿De qué murió Sahara Ray?

La familia de Sahara Ray confirmó a TMZ el fallecimiento de la joven, suceso que ocurrió la noche del 18 de octubre de 2026.

"Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida", declaró la familia al medio estadounidense, sin mencionar la causa de la muerte de la modelo.

Sin embargo, el diario británico Daily Mail reveló que Sahara Ray habría muerto por una sobredosis de fentanilo la noche del pasado viernes en un hospital de Los Ángeles, California.