¿Qué es el BOAT? Lista de Nominados al Mejor Balón de Oro de Todos los Tiempos

Estamos a poco menos de una semana para que conozcamos al ganador del Balón de Oro 2026, pues la gala de premiación se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre. La ceremonia del Ballon d'Or de este año tendrá lugar en el London Palladium Theatre, de Londres, para conmemorar el 70 aniversario de la coronación de Sir Stanley Matthews, el primer ganador del trofeo en 1956. Sin embargo, hay otro premio que ha llamado la atención.

Se trata del BOAT, premio que la misma organización lanzará para elegir al mejor Balón de Oro de todos los tiempos. Los requisitos para estar nominados es haber ganado el Ballon d'Or al menos dos veces, por lo que la lista es reducida. Además, este premio se decidirá con el voto de los aficionados, quienes pueden elegir entre las diferentes versiones de los futbolistas que conquistaron el galardón.

¿Quiénes son los nominados al BOAT?

En la página oficial del Balón de Oro aparecen los nominados para el Balón de Oro de todos los tiempos. Estos son los candidatos para ganarlo:

Cristiano Ronaldo (2017, 2016, 2014, 2013 y 2008)

Lionel Messi (2023, 2021, 2019, 2015, 2012, 2011, 2010 y 2009)

Ronaldo Nazario (2002 y 1997)

Marco van Basten (1992, 1989 y 1988)

Michel Platini (1985, 1984 y 1983)

Karl-Heinze Rummenigge (1981 y 1980)

Kevin Keegan (1979 y 1978)

Franz Beckenbauer (1976 y 1972)

Johan Cruyff (1974, 1973 y 1971)

Alfredo Di Stéfano (1959 y 1957)

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De momento, la última actualización dada a conocer por la organización del Balón de Oro detalla que la versión de 2008 de Cristiano Ronaldo lidera la votación con un 75 % de los votos. "Ese año, el portugués lo ganó todo: la Premier League, la Liga de Campeones con el Manchester United, la Bota de Oro europea y 42 goles en todas las competiciones. Para una amplia mayoría de vosotros, es el mejor Ballon d’Or de la historia", se lee en el sitio web oficial del premio.