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¿Qué es el BOAT? Lista de Nominados al Mejor Balón de Oro de Todos los Tiempos

El ganador saldrá de entre los jugadores que han ganado el Ballon d'Or al menos dos veces

Cristiano Ronaldo con el Balón de OroCristiano Ronaldo con el Balón de Oro | Foto: Reuters

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