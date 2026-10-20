Sociedad

¿Para Qué Sirve la Ruda? Cuidado con el Uso Excesivo de Esta Planta Medicinal, Puede Ser Tóxica

Su consumo de manera externa puede ser irritante para la piel

Jardín de polinizadores en el Bosque de San Juan de AragónJardín de polinizadores en el Bosque de San Juan de Aragón. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La ruda, una planta con beneficios para el dolor de cabeza y problemas digestivos, puede ser peligrosa si se consume en exceso. Aprende más.

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