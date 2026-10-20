Localizan e Incineran 15 Plantíos y Cuatro Secaderos de Marihuana en Tecate, BC

La Secretaría de Marina localizó e incineró 15 plantíos y cuatro secaderos de presunta marihuana al sur de Tecate, Baja California, donde fueron erradicadas aproximadamente un millón 463 mil 900 plantas.

De acuerdo con el comunicado de la Segunda Zona Naval, las acciones se realizaron durante operativos permanentes de búsqueda, localización e inhabilitación de centros de producción de narcóticos y estupefacientes, en coordinación con otras instituciones.

Los 15 plantíos abarcaban una superficie superior a las 3.8 hectáreas, donde fueron incineradas alrededor de 800 mil plantas de marihuana.

Además, en los cuatro secaderos se encontraron aproximadamente 663 mil 900 plantas, que también fueron erradicadas mediante incineración.

La Secretaría de Marina informó que muestras representativas de los hallazgos fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos para combatir la producción y distribución de drogas en el país.

APG