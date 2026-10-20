Seguridad

Localizan e Incineran 15 Plantíos y Cuatro Secaderos de Marihuana en Tecate, BC

El operativo abarcó más de 3.8 hectáreas y las muestras quedaron a disposición de la FGR para integrar la investigación correspondiente

Localizan e Incineran 15 Plantíos y Cuatro Secaderos de Marihuana en Tecate, BCLocalizan e Incineran 15 Plantíos y Cuatro Secaderos de Marihuana en Tecate, BC | Foto: MARINA

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