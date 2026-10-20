Accidentes

Cierran Temporalmente Pista en Aeropuerto Internacional de Toluca por Aterrizaje de Emergencia

El Aeropuerto Internacional de Toluca atendió un aterrizaje de emergencia; los ocupantes se reportan ilesos

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Aterriza de Emergencia Aeronave Ejecutiva en Aeropuerto Internacional de Toluca | N+