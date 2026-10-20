Cierran Temporalmente Pista en Aeropuerto Internacional de Toluca por Aterrizaje de Emergencia

El Aeropuerto Internacional de Toluca atendió esta tarde un aterrizaje de emergencia, una aeronave ejecutiva procedente de Aguascalientes realizó la maniobra, luego de reportar problemas eléctricos que afectaron los sistemas de dirección y frenado.

Ante esta situación, se activaron los protocolos de emergencia aeroportuaria, con la participación del servicio de salvamento y extinción de incendios, personal de operaciones y las autoridades correspondientes.

Se reveló que el piloto tuvo problemas con el sistema hidráulico al activar el tren de aterrizaje en su primer intento de aproximación.

Abortó el aterrizaje y se declaró en emergencia código 7-700. Después, logró aterrizar y se salió de la pista.

Como parte de la respuesta, se realizó la evacuación controlada de los nueve pasajeros y dos integrantes de la tripulación. La aeronave, identificada con matrícula XA-CBQ, aterrizó a las 12:04 horas.

Fueron trasladados a las instalaciones de FBO performance. De acuerdo con el reporte oficial, todos los ocupantes se encuentran "sin novedad" e ilesos.

De manera paralela, se desplegaron unidades y equipos especializados para atender el incidente y coordinar las maniobras necesarias para el retiro de la aeronave. Como medida preventiva, la pista fue cerrada temporalmente para facilitar la atención del evento y realizar las evaluaciones correspondientes.

La reanudación de las operaciones estará sujeta a las condiciones de seguridad y a la conclusión de los trabajos necesarios.

A las 15:28 horas se informó que el jet ya fue retirado de la pista y remolcado a un hangar, se prevé que las operaciones se reanuden en los próximos minutos.

HVI