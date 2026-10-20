Sentencian a 67 años de Prisión a Responsables del Feminicidio de Camila en Taxco, Guerrero

Este día la Fiscalía de Guerrero obtuvo sentencias condenatorias de casi 68 años de prisión contra José Ricardo “N” y Axel Alejandro “N”, cada uno, por el feminicidio de “Angelito”, un pseudónimo que utilzaron las autoridades del estado para referirse al caso de Camila, ocurrido en marzo de 2024 en Taxco.

José Ricardo “N” y Axel Alejandro “N” recibirán una sentencia de 67 años y 6 meses de prisión cada uno.

Con esta resolución, la Fiscalía de Guerrero ha obtenido tres sentencias condenatorias por el feminicidio de la menor ocurrido en en el barrio de La Florida, en el municipio de Taxco, se trata de un adolescente y dos adultos.

Durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso a cada sentenciado una pena de 67 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 81 mil 422 pesos con 50 centavos y el pago de 5 millones 75 mil 686 pesos con 70 centavos por concepto de reparación del daño.

Además, se ordenó a las autoridades municipales de Taxco ofrecer una disculpa pública a la madre de la menor, por señalamientos que la responsabilizaban de no haber cuidado a su hija, reproduciendo estereotipos de género.

Cabe destacar que, por estos mismos hechos, en agosto de 2024, la Fiscalía de Guerrero obtuvo una primera sentencia condenatoria contra un adolescente, declarado responsable en calidad de coautor del delito de feminicidio, a quien se le impusieron cinco años de internamiento, además de una amonestación y la reparación integral del daño.

El caso de la niña derivó en un linchamiento por parte de los pobladores. El 27 de marzo de 2024, Camila salió de su casa para ir a jugar con una amiga en el barrio La Florida, horas después, la mamá de la menor recibió supuestos mensajes en los que le exigían dinero por la niña.

La familia y los pobladores hicieron justicia por propia mano en contra de Ana Rosa “N”, señalada entonces como presunta responsable del feminicidio de Camila. También golpearon a sus dos hijos, Axel Alejandro “N” y Juan Alfredo “N”.

Ana Rosa murió a consecuencia de la agresión. Sus hijos sobrevivieron y fueron hospitalizados; posteriormente enfrentaron procesos judiciales relacionados con el feminicidio. También se detuvo a José Ricardo “N”, pareja de Ana Rosa, quien fue identificado en las investigaciones como taxista, y donde se metió el cuerpo de la niña para abandonarla sobre la carretera Acamixtla-Zacapalco.

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