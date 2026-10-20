Seguridad

Sentencian a 67 años de Prisión a Responsables del Feminicidio de Camila en Taxco, Guerrero

El homicidio de la niña derivó en un linchamiento en 2024

Caso Camila en TaxcoFiscalía de Guerrero
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