¿Dolor de Cabeza u Oídos? Así Puedes Usar Ruda para Curar Mal de Aire

La ruda (Ruta graveolens) es una planta muy común en los hogares mexicanos debido a sus múltiples beneficios para la salud, además de que se consigue fácilmente y a bajo costo.

Se trata de una planta de hojas carnosas, muy divididas de color verde azuloso y con aroma fuerte. Las flores son amarillas de 5 pétalos como con dientecillos, con el centro verde.

Se adapta a diversos climas como cálido, semicálido, semiseco y muy seco. Es originaria del sur de Europa y requiere de mínimos cuidados.

La ruda se utiliza con frecuencia para atender el dolor de cabeza u oídos asociado al mal de aire, un dolor fuerte común en personas que salen de un lugar caliente a uno más frío.

El Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que para dolor de cabeza se puede utilizar la ruda sola, frita en manteca de cerdo y untada mediante un masaje suave en las sienes.

En caso de dolor de oído se utiliza una rama que se envuelve en algodón y se coloca dentro del oído.

La ruda también se utiliza como auxiliar en problemas digestivos, respiratorios, elimina el ácido úrico y la bilis en exceso, problemas de corazón y del sistema circulatorio, entre otros. Además, es utilizada por curanderos tradicionales para limpias.

Recuerda que si la molestia continúa es mejor acudir con un especialista que te dará el tratamiento adecuado.

Con información de N+

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