Sociedad

¿Dolor de Cabeza u Oídos? Así Puedes Usar Ruda para Curar Mal de Aire

La planta, de origen europeo, se adapta a diversos climas y es fácil de adquirir

Una mujer con dolor de cabezaEl mal de aire es un dolor fuerte común en personas que salen de un lugar caliente a uno más frío. Foto: EFE | A rchivo

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¿Sabías que la ruda puede aliviar el dolor de cabeza y oídos? Aprende a usar esta planta europea adaptada a climas mexicanos para tu bienestar.

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