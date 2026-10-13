Cámaras de vigilancia captaron el momento que provocó la confrontación entre elementos de seguridad federales y pobladores en el municipio poblano de Esperanza.

En las imágenes se observa a un convoy recorrer calles, mientras presuntamente son observados y seguidos por supuestos integrantes de un grupo delictivo. Los motociclistas colisionan con las unidades oficiales, dejando en evidencia que no hubo agresiones directas de los agentes contra pobladores.

Estas imágenes se difunden tras el conato de bronca registrado en calles del municipio el lunes pasado, cuando habitantes señalaron que los oficiales los habían agredido.

Al respecto, el Gobierno de Puebla emitió posicionamiento en el que señala que una organización criminal conocida como ‘Los Zúñiga’ azuza a los habitantes de la demarcación para presuntamente cumplir con los objetivos delincuenciales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pobladores Confrontan a Elementos de Seguridad Federal en Esperanza, Puebla

Cabe destacar que este lunes 12 de octubre de 2026, momentos de tensión se vivieron en calles del municipio de Esperanza, por el arribo de agentes de la secretaría de seguridad y protección ciudadana federal.

En su momento, los pobladores denunciaron que los oficiales habían llegado al municipio agrediendo y sin órdenes de cateo, lo que motivó a que se reunieran para confrontarlos.

Al respecto, el Concejo Municipal explicó brevemente que la movilización respondió a diligencias de la agencia federal, por lo que llamó a los habitantes a mantener la calma.

Cabe recordar que el 7 de septiembre pasado el edil de Esperanza, Isaac ‘N’, fue detenido por agentes federales durante el operativo enjambre que dejó ocho detenidos más.

Con información de Jorge Cea

GMAZ