Seguridad

Grupo Delictivo Manipula a Vecinos en Conflicto de Esperanza: Gobierno de Puebla

Las autoridades explicaron que provocan con halcones a los pobladores de Esperanza en Puebla para obstruir el trabajo de las fuerzas de seguridad

Halcones de Grupo Delictivo Los Zúñiga Detrás del Enfrentamiento de Esperanza PueblaLas autoridades aseveran que 'Los Zúñiga' provocan a la población. Foto: Gobierno de Puebla

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Conflicto en Esperanza: Autoridades de Puebla denuncian manipulación de vecinos por grupo delictivo.

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