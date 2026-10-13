Hombre Detenido por Presuntamente Amenazar con un Arma a su Madre en Hermosillo

Cuatro personas fueron detenidas por su presunta participación en hechos de violencia familiar durante el lunes, en distintas colonias de Hermosillo, luego de que sus familiares o parejas sentimentales denunciaran agresiones físicas y amenazas.



En la colonia Santa Isabel, José Raúl “N”, de 39 años, fue detenido en calles Manuel León y Caturegli, donde su madre, de 60 años, lo señaló de amenazarla con un cuchillo de 27 centímetros de largo, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público por portación de arma prohibida y violencia familiar.



Jesús Alfredo “N”, de 40 años, fue arrestado en el cruce de las calles Yuste y Vergel, de la colonia La Cholla, después de que su esposa, de 39 años, lo acusara de golpearla en la cabeza, el rostro y el estómago.



Otro caso se reportó en la colonia Los Arroyos, donde Uriel David “N”, de 34 años, fue aprehendido por agentes municipales en la avenida Arroyo Launa. Su pareja, de la misma edad, lo señaló de agredirla física y verbalmente, además de golpearla con los puños en el rostro y otras partes del cuerpo.



Por último, en la colonia Bellavista, Fernanda Irasema “N”, de 19 años, fue detenida en las calles Germanio y Nikel, luego de que presuntamente apedreara la vivienda de su suegra.



La mujer, de 40 años, también la acusó de golpearla en diferentes partes del cuerpo e insultarla, motivo por el que la joven quedó a disposición del Ministerio Público.