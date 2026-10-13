Seguridad

Hombre Detenido por Presuntamente Amenazar con un Arma a su Madre en Hermosillo

En total fueron cuatro personas detenidas por presuntos actos en hechos de violencia familiar en distintas colonias en la capital de Sonora

Hombre Detenido por Presuntamente Amenazar con un Arma a su Madre en HermosilloHombre Detenido por Presuntamente Amenazar con un Arma a su Madre en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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