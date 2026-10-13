Dos Sujetos Detenidos por Irrumpir Vivienda y Agredir a un Hombre en Hermosillo

Dos sujetos fueron detenidos por presuntamente irrumpir por la fuerza en una vivienda y agredir con un palo al propietario, quien resultó con escoriaciones y hematomas, en la colonia Las Ladrilleras, al norponiente de Hermosillo.



Los sujetos fueron identificados como Said Francisco 'N', de 20 años, y Sergio Bernabé 'N', de 23, y quedaron a disposición de la Policía Municipal por su probable responsabilidad en los delitos de allanamiento y lesiones.



De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron a las 14:05 horas del lunes, cuando ambos sujetos presuntamente ingresaron por la fuerza al domicilio de la víctima, un hombre de 35 años de edad, ubicado en el cruce del callejón San Martín y la calle Siete Cerros.



El afectado señaló que los dos hombres lo golpearon con palos, por lo que tuvo que ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja, mientras que ambos presuntos agresores fueron detenidos por los delitos de lesiones, allanamiento de morada y lo que resulte.