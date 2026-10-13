Seguridad

Dos Sujetos Detenidos por Irrumpir Vivienda y Agredir a un Hombre en Hermosillo

El afectado resultó con con escoriaciones y hematomas, tras el hecho registrado en la colonia Las Ladrilleras, al norponiente de la capital sonorense

Dos Sujetos Detenidos por Irrumpir Vivienda y Agredir a un Hombre en HermosilloDos Sujetos Detenidos por Irrumpir Vivienda y Agredir a un Hombre en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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