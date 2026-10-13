Accidentes

Autobús se Accidenta y Cae a Enjambre de Abejas en Carretera Altar-Santa Ana

El camión salió del camino y varios pasajeros fueron trasladados al presentar picaduras

Autobús de Pasajeros Sufre Accidente y Salió del Camino en Carretera Altar-Santa AnaAutobús de Pasajeros Sufre Accidente y Salió del Camino en Carretera Altar-Santa Ana. Foto: Archivo N+

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