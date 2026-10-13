Autobús se Accidenta y Cae a Enjambre de Abejas en Carretera Altar-Santa Ana

El accidente de un autobús en el que viajaban 12 pasajeros se registró la mañana de este martes, en el kilómetro 8 de la carretera Altar-Santa Ana, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El reporte se atendió a las 09:03 horas, cuando al salir del camino el autobús cayó cerca de un enjambre de abejas, por lo que varios pasajeros presentaban picaduras.

Fueron trasladados a un centro de salud en Santa Ana para valoración médica, en donde la Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que no hubo víctimas mortales.

El conductor del autobús, identificado como Alejandro, de 22 años, quedó bajo custodia de la guardia nacional para el deslinde de responsabilidades.