Sociedad

Ejidatarios se Manifiestan tras Denuncia por Despojo de Tierras en Cumpas, Sonora

Cerca de 50 personas se reunieron por fuera del Tribunal Unitario Agrario Distrito 26, en Hermosillo, ante una demanda donde buscan despojarlos de sus terrenos

Ejidatarios se Manifiestan tras Denuncia por Despojo de Tierras en Cumpas, SonoraEjidatarios se Manifiestan tras Denuncia por Despojo de Tierras en Cumpas, Sonora. Foto: N+

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