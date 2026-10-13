Ejidatarios se Manifiestan tras Denuncia por Despojo de Tierras en Cumpas, Sonora

Cerca de 50 integrantes del ejido Villa de Cumpas se manifestaron por fuera del Tribunal Unitario Agrario Distrito 26, en Hermosillo, ante una demanda del Ayuntamiento de Cumpas y particulares que buscan despojarlos de terrenos ejidales en la colonia Nuevo Sonora.



La presidenta del comisariado del ejido Villa de Cumpas, Alba Amelia Miranda Flores, explicó que el problema se originó con 85 títulos a nombre del ejido, pero fueron vendidos a particulares y ahora demandan que este les entregue los títulos.

“Como núcleo agrario, la máxima autoridad es la asamblea, integrada por todos los ejidatarios que forman parte del núcleo agrario. La asamblea es la máxima autoridad y la asamblea tiene que tomar decisiones, a la asamblea no nos pueden obligar a tomar decisiones por parte de particulares, en este caso presidente municipal o personas particulares”.

En Villa Cumpas hay alrededor de 260 ejidatarios, la mayoría se dedican a la agricultura y ganadería, por lo que aseguran que están decididos a defender sus tierras.

Miranda Flores informó que la audiencia estaba citada a las 9:00 de la mañana pero inició una hora y media después; de parte del Ayuntamiento acudió la Síndica, algunos trabajadores y licenciados de parte de los particulares, mientras del ejido llegaron cerca de 50 integrantes.