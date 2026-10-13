Seguridad

Adolescente es Detenido en Posesión de Droga Fuera de Secundaria en Hermosillo

Elementos de la Policía Preventiva Municipal le aseguraron un envoltorio de presunta marihuana en el plantel educativo ubicado en la colonia Los Olivos, al sur de la ciudad

Adolescente es Detenido en Posesión de Droga Fuera de Secundaria en HermosilloAdolescente es Detenido en Posesión de Droga Fuera de Secundaria en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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