Adolescente es Detenido en Posesión de Droga Fuera de Secundaria en Hermosillo

Un adolescente de 13 años fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal, tras encontrarle un envoltorio con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana, por fuera de la Escuela Secundaria General Número 7, José María González Hermosillo, al sur de la ciudad.



La detención se registró alrededor de las 12:30 horas del lunes, en el cruce de las calles Coyote Iguana y Álamo Blanco, en la colonia Los Olivos, donde los agentes preventivos realizaban recorridos preventivos cuando detectaron al menor que presentó actitud evasiva.



De inmediato lo abordaron y le realizaron una revisión, en donde oficiales localizaron entre sus pertenencias un envoltorio que contenía la hierba, cuya apariencia era similar a la de la marihuana, por lo que procedieron a su aseguramiento.



El adolescente quedó detenido y deberá responder por su presunta responsabilidad en el delito de daños contra la salud, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales.