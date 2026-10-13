Seguridad

Liberan a 3 de 7 Detenidos en Puente Grande tras Protesta por el Agua en Guadalajara

Todavía hay 4 hombres que permanecen en los juzgados de control y oralidad, de quienes se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica

DetenidosLibera a 3 de los 7 detenidos en Puente Grande tras manifestación por el agua en Guadalajara. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Liberan a 3 de los 7 detenidos en Puente Grande tras protestas por agua en Guadalajara. La situación jurídica de 4 sigue pendiente

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Liberan a 3 de 7 Detenidos tras Protesta por Agua en Guadalajara | N+