Liberan a 3 de 7 Detenidos en Puente Grande tras Protesta por el Agua en Guadalajara

Fueron liberados 3 de los 7 hombres que fueron detenidos tras la manifestación por el agua sucia en Guadalajara y trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande.

Se trata de David, quien fue absuelto, e Iván e Israel, quienes sí fueron vinculados a proceso tras la audiencia, con la medida cautelar de acudir a firmar cada 15 días.

Todavía falta que se determine la situación jurídica de los otros 4 detenidos: Teodoro, Juan Darío, Alexis Daniel y Samuel, quienes continúan al interior del proceso de la audiencia.

Cabe mencionar que tras la salida de Iván, sus familiares y amigos le cantaron las mañanitas, ya que el 12 de octubre fue su cumpleaños.

El 11 de octubre se llevó a cabo la manifestación para exigir agua limpia en el Área Metropolitana de Guadalajara, sin embargo, al exterior de Casa Jalisco, se reportaron disturbios en donde hubo detenidos.