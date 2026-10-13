Denuncian Filtraciones de Aguas Negras en Casas de Torreón, Coahuila

Habitantes de la colonia Exhacienda La Perla, en Torreón, denunciaron graves problemas de drenaje que, aseguran, desde hace aproximadamente 15 días provocan filtraciones de aguas negras al interior de sus viviendas, malos olores y daños en sus propiedades.

María Angélica Ramos, una de las vecinas afectadas, señaló que el agua residual ya está ingresando a las casas e incluso brota por los sanitarios. Afirmó que, pese a los reportes realizados, no habían recibido una solución.

Otra de las habitantes explicó que las filtraciones ya alcanzaron una fosa que construía para instalar un tinaco, la cual se encuentra llena de aguas negras.

Además se reportaron afectaciones en paredes y bardas, por lo que manifestó su preocupación por los riesgos para la salud y la integridad de las familias.

Las vecinas señalaron que fue hasta que realizaron un plantón cuando comenzaron a observar la presencia de personal para atender la problemática, por lo que hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que reparen el drenaje y eviten que las afectaciones continúen.