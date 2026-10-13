Sociedad

Denuncian Filtraciones de Aguas Negras en Casas de Torreón, Coahuila

Vecinos del sector señalaron que la problemática ha generado malos olores y daño en sus propiedades

Denuncian Filtraciones de Aguas Negras en Casas de TorreónHabitantes de la colonia Exhacienda La Perla denunciaron filtraciones de aguas negras en sus casas. Foto: N+

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