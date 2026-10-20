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Trabajadores del IMSS Mueven Manifestación: Protestan en Centro de la CDMX

Los manifestantes exigen la renuncia del secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y un aumento salarial

Marcha de trabajadores del IMSSMarcha de trabajadores del IMSS en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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IMSS en pie de lucha: Empleados demandan renuncia de Rafael Olivos y aumento salarial. Plantones y bloqueos continúan en CDMX. Infórmate aquí.

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