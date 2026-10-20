Trabajadores del IMSS Mueven Manifestación: Protestan en Centro de la CDMX

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúan con su jornada de protesta en la Ciudad de México (CDMX), incluso han amenazado con intensificar sus movilizaciones y la posibilidad de un paro nacional.

De acuerdo con autoridades capitalinas, los trabajadores activos y jubilados del IMSS exigen la renuncia de Rafael Olivos, secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato. Así como respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías, incremento salarial directo al tabulador y alto a la precarización laboral en el seguro social; así como un cese a la intimidación, represalias y acoso sindical y laboral.

Cabe recordar que el pasado viernes, 16 de octubre, los trabajadores del IMSS bloquearon la autopista México-Pachuca, a la altura del Hospital General Regional (HGR) Número 200 del IMSS de Tecámac. Otro grupo realizó un bloqueo parcial en Paseo de la Reforma, a la altura de las oficinas centrales del IMSS, donde actualmente mantienen un plantón.