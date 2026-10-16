Trabajadores del IMSS Bloquean Paseo de la Reforma y la México-Pachuca

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) siguen sus protestas este viernes. Entre sus bloqueos se encuentra la autopista México-Pachuca.

El nuevo bloqueo empezó en punto de las 15:00 horas sobre la México-Pachuca a la altura del Hospital General Regional (HGR) Número 200 del IMSS de Tecámac.

En tanto, también ya bloquean parcial e intermitente Paseo de la Reforma, a la altura de las oficinas centrales del IMSS, donde actualmente mantienen un plantón.

Entre las demandas de los trabajadores está la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional, a quien señalan por presuntas violaciones a la legislación laboral y a los estatutos sindicales.

Los trabajadores mantienen un plantón en las instalaciones centrales del IMSS, sobre Paseo de la Reforma, así como en las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, informó Rafael Soto, representante del Instituto.

También exigen mejores condiciones laborales y el respeto a sus derechos, además de un incremento salarial directo al tabulador y garantías para acceder a una jubilación digna.

Y el abastecimiento completo y oportuno de insumos médicos, equipo de calidad y una revisión de sus contratos colectivos de trabajo.

Entre sus demandas se encuentran detener la precarización laboral y poner fin a las presuntas intimidaciones, represalias y situaciones de acoso sindical y laboral.

Guillermina Domínguez, enfermera del movimiento disidente, dijo a N+: “Tenemos mucho desabasto en el IMSS, es lo que pedimos, primeramente, porque nosotros somos las que trabajamos, sabemos la escasez tremenda que hay y con eso tenemos que trabajar, y es algo terrible para el derechohabiente porque para nosotros es grosero decirles ‘no hay' y para nosotros, un insulto, es horrible y ellos no saben eso”.

Como alternativas viales para evitar los bloqueos, en el caso de la México-Pachuca, se puede utilizar la Vía Morelos o la López Portillo.

Las movilizaciones de este viernes se producen después de varias jornadas de protestas de trabajadores del sector salud.

El martes 13 de octubre, empleados del IMSS se concentraron en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la alcaldía Cuauhtémoc, para marchar hacia las oficinas centrales del instituto, ubicadas en Paseo de la Reforma. La movilización contempló posibles afectaciones en ambas vialidades.

Un día después, el miércoles 14 de octubre, integrantes de la Unión de Sindicatos de la Salud, agrupados en el Frente por la Justicia Laboral, se manifestaron en Insurgentes Sur para exigir el reconocimiento de sus derechos laborales y sindicales, el pago de prestaciones pendientes y mejores condiciones para el personal de IMSS-Bienestar.

FBPT