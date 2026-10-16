Marchas

Trabajadores del IMSS Bloquean Paseo de la Reforma y la México-Pachuca

Empleados activos y jubilados del Seguro Social iniciaron sus movilizaciones desde la mañana

Protesta de trabajadores del IMSSBloqueo de trabajadores del IMSS en Tecámac. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+