¿A Qué Hora Inicia Marcha de Estudiantes Hoy? Afectará Insurgentes

Este viernes, estudiantes se sumarán a la jornada de protestas en calles de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con autoridades capitalinas, se trata de integrantes de la Alianza Estudiantil por la Transparencia Universitaria, quienes rechazan el uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones masivas y la represión ejercida por parte de las autoridades del Estado durante las diferentes manifestaciones y marchas que se han realizado en el país.

Toma en consideración que, además, trabajadores en activo y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestarán nuevamente en la capital del país, luego de que el pasado miércoles colapsaron Insurgentes Sur por cinco horas.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Alianza Estudiantil por la Transparencia Universitaria se concentrarán a las 13:30 horas en la Escultura “Los Bigotes”, en Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Luego, marcharán con destino a la Torre de Rectoría, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, en la misma alcaldía.

Se prevé que otras organizaciones se sumen en apoyo, entre ellas Rabia Encapuchada, Colectivo de Estudiantes por el Común y la Conciencia, Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, Movimiento Antifascista Revolucionario, Colectivo Estudiantil “Señal de Alarma”, Frente Anarcoqueer Interuniversitario, Colectivo “Casanova” y Colectivo Estudiantil Anarkista Prepa 1.

No se descarta que realicen el bloqueo de vialidades sobre Av. Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría como medida de protesta.

Con información de N+