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¿A Qué Hora Inicia Marcha de Estudiantes Hoy? Afectará Insurgentes

Los manifestantes rechazan el uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones masivas y la represión ejercida en diversas protestas

Protesta en Ciudad UniversitariaProtesta en Ciudad Universitaria. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Estudiantes y trabajadores del IMSS se manifiestan hoy en CDMX. La avenida Insurgentes podría ser bloqueada.

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Marcha de Estudiantes Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Inicia la Manifestación que Afectará Insurgentes? | N+