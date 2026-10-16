En Jalisco Cancelan Sesión Donde se Discutiría Proyecto para Renovar Acueducto

Arrancó en el Área Metropolitana de Guadalajara el programa de rotación de servicio hídrico, que divide el suministro de agua para 627 colonias en 7 áreas, con disminuciones programadas mientras se regulariza la calidad del agua potable.

La Secretaría de Seguridad Estatal informó que 17 policías fueron separados temporalmente de su cargo por los hechos violentos registrados durante las protestas del fin de semana pasado y, dependiendo de su grado de responsabilidad, los uniformados podrían ser amonestados o separados definitivamente.

Activistas y asociaciones civiles exigieron afuera del Congreso de Jalisco que se vote en contra del proyecto enviado por el gobernador Pablo Lemus para renovar el acueducto Chapala-Guadalajara.

Afirman que lo urgente es un proyecto para frenar las descargas ilegales y sanear las cuencas y temen que el plan del gobierno conlleve la privatización del servicio de agua potable.

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Al respecto, Marco Eli Fregoso Llamas, activista y ambientalista, indicó:

“Aunque el gobierno estatal sostiene que el proyecto no privatiza el agua ni concesiona el servicio, el esquema CMRO contempla transferir durante 20 o 25 años funciones estratégicas de construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de infraestructura fundamental”.

La sesión donde se discutiría el proyecto se canceló por la falta de quórum, principalmente de los legisladores de Movimiento Ciudadano. La coalición Morena, Hagamos Futuro y Partido del Trabajo fijó su postura.

“Expresamos al pueblo de Jalisco nuestro rechazo a la iniciativa presentada por el gobernador Pablo Lemus y la bancada de Movimiento Ciudadano porque en ella se propone un esquema de privatización de agua, convirtiéndola en una mercancía”, aseguró Miguel de la Rosa, presidente del Grupo Parlamentario de Morena en Jalisco.

Movimiento Ciudadano justificó su inasistencia como "una decisión responsable para no entorpecer el diálogo abierto y público entre la presidenta y el ejecutivo estatal".

Hoy Pablo Lemus se refirió a la investigación que inició la CNDH por supuestos actos de tortura contra manifestantes en la marcha del domingo.

“Desde el día de ayer estamos colaborando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entregando toda la información que requiera. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha acompañado este proceso de manera permanente desde el inicio de la manifestación y el acompañamiento de las personas detenidas desde su detención y hasta su liberación”, afirmó.

La Secretaría de Seguridad estatal informó que 17 policías fueron separados temporalmente de su cargo. Dependiendo de su grado de responsabilidad, los uniformados podrían ser amonestados o separados definitivamente de su cargo.

Juan Pablo Hernández González, secretario de seguridad del Estado de Jalisco:

‘Se ha formado un expediente con más de 200 videos de diferentes ángulos de lo que ocurrió en la manifestación del pasado 11 de octubre. Se generaron daños hacia quienes debíamos proteger, para preservar su derecho a manifestarse; esas son fallas que asumimos todos los que estamos aquí presentes, tanto por los oficiales que se mantuvieron firmes, pero también por quienes en esta ocasión fallaron y, lamentablemente, cuando falla uno, fallamos todos”, aseguró.

Con información de N+.

LECQ