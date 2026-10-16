Política

En Jalisco Cancelan Sesión Donde se Discutiría Proyecto para Renovar Acueducto

Activistas exigieron que se vote en contra del proyecto enviado por el gobernador para renovar el acueducto. Temen que el plan del gobierno conlleve la privatización del servicio de agua potable

Congreso de Jalisco.Foto: Facebook @legislativojal

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