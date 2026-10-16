Movilidad

Lista de Carreteras con Bloqueos Hoy 16 de Octubre 2026, Según GN y Capufe

La atención de accidentes provoca afectaciones en diferentes autopistas del país

Operativo de seguridad en carreterasOperativo de seguridad en la carretera Marquesa-Tenango. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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