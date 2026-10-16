Lista de Carreteras con Bloqueos Hoy 16 de Octubre 2026, Según GN y Capufe

Si vas a viajar por carretera este viernes, toma en cuenta los reportes de circulación de la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe). Durante las primeras horas del día se registraron cierres totales, reducción de carriles y accidentes en distintas autopistas, situaciones que pueden generar demoras en tu traslado.

A las 3:04 horas, Capufe reportó lluvia intermitente en distintos puntos del Libramiento Poniente de Acapulco. Ante estas condiciones, recomendó reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas, encender las luces y prestar atención a los señalamientos, debido a que el pavimento mojado disminuye la adherencia de los neumáticos y aumenta la distancia de frenado.

4:10 horas: en el kilómetro 101 de la autopista México-Querétaro, con dirección a Querétaro, se reportó una reducción de carriles a causa de un accidente.

4:43 horas: en la autopista Champotón-Campeche registró un cierre de circulación en el km 179, con dirección a Champotón, debido a un accidente por alcance entre tractocamiones.

5:44 horas: en el km 18 de la autopista Córdoba-Veracruz, con dirección a Veracruz, continuó la reducción de carriles por las maniobras para realizar el trasvase de carga relacionado con un accidente.

6:46 horas: se reportó presencia de manifestantes en ambos sentidos de la autopista Puebla-Acatzingo, a la altura de la plaza de cobro Amozoc.

7:39 horas: el incidente registrado en el kilómetro 159 de la autopista Isla-Acayucan, con dirección a Isla, fue atendido. Capufe informó que el tramo opera nuevamente con normalidad.

8:33 horas: se registra un bloqueo por parte de trabajadores del IMSS, a la altura del Hospital General Regional Número 200.

FBPT