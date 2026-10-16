Seguridad

Hallan Sin Vida a Hombre Sobre Avenida industrial de Piedras Negras, Coahuila

La persona que hasta el momento no ha sido identificada fue localizada frente a la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

La persona que hasta el momento no ha sido identificada fue localizada frente a la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)Se presume que el hombre pudo haber sufrido de un infarto en el lugar. Foto: N+

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Se presume que el hombre pudo haber sufrido de un infarto en el lugar

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