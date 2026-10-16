Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) tomaron conocimiento del fallecimiento de un hombre sobre la avenida Industrial, frente a la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que generó la movilización de las corporaciones correspondientes.

La persona, cuya identidad no ha sido establecida hasta el momento, fue localizada sin vida en el lugar, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para llevar a cabo las diligencias necesarias y determinar las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

De manera preliminar, se presume que el masculino pudo haber sufrido un infarto; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada, por lo que será la necropsia de ley la que permita establecer las causas del fallecimiento.

Las autoridades continuarán con los procedimientos correspondientes para establecer la identidad del hombre y esclarecer las circunstancias de los hechos.